Врач-лор объяснил, чем опасны ушные ватные палочки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Использование ушных ватных палочек небезопасно для здоровья. Такое заявление в разговоре с NEWS.ru сделал отоларинголог Владимир Зайцев. Он рассказал, что ватная палочка, если уж слишком активно удалять серу, может травмировать ухо. В частности, можно повредить барабанную перепонку.

- Ватная палочка, как правило, равняется диаметру слухового прохода. Спиралевидное выковыривающее движение наружу, извлекающее серу, сделать вслепую очень сложно. Сейчас производители ушли от слова «ушная палочка», теперь она называется «гигиеническая ватная палочка», - комментирует врач.

Фактически, чем усерднее вы будете пытаться вычищать серу, тем выше риск травмировать ухо, пояснил специалист.

Врач добавил, что удаление серы зависит от ширины наружного слухового прохода: чем он шире, тем больше шансов на удачную прочистку.