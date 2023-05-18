Тарифы на холодную воду для членов СНТ не повысят в Братске

В основном дачники – это пенсионеры и многодетные семьи. Фото: Дума Братска.

Тарифы на воду для членов СНТ решено не повышать в Братске. Местные жители, у которых свои участки на садоводческих товариществах были обеспокоены, что им придется отдавать за холодную воду теперь больше, чем обычно. Поэтому сибиряки обратились за помощью в Думу Братска и администрацию города. Данный вопрос недавно обсудили на заседании постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству и муниципальной собственности.

- Надо учитывать, что в основном дачники – это пенсионеры, многодетные семьи, которым проблематично нести дополнительные затраты на содержание дачных участков, - отметила председатель Думы Братска Лариса Павлова.

Сейчас местное население может спокойно выдохнуть. Ведь власти Братска смогли найти выход из ситуации, поэтому тариф для дачников решено оставить на прежнем уровне. Стоит отметить, что депутатский корпус поддержал принятие такого решения. Уже сейчас вопрос решается на юридическом уровне.