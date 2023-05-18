Депутаты ЗС предложили перевести пассажирские перевозки на регулируемые маршруты в Иркутской области

Депутаты ЗС предложили перевести пассажирские перевозки в регионе на регулируемые маршруты.

Вопрос об обеспечении транспортного сообщения в муниципалитетах Иркутской области обсудили депутаты Законодательного Собрания на сессии 17 мая. В муниципальном часе под председательством Александра Ведерникова приняли участие представители территорий и профильных министерств.

Так, в Иркутске состояние дорог и работа общественного транспорта – самые частые мотивы для обращений жителей в администрацию города. Износ трамваев в областном центре составляет 77%, автобусов и троллейбусов – 67%. На федеральном уровне началась разработка программы развития наземного электрического транспорта, Иркутск может стать пилотной площадкой.

А в Усть-Илимске власти предлагают перейти к регулируемым межмуниципальным маршрутам, чтобы сохранить конкуренцию между перевозчиками. В районе планируют запустить муниципальный транспорт.

Кстати, из 368 межмуниципальных маршрутов в Иркутской области по регулируемым тарифам работает только 14. И это негативно влияет на качество перевозок. Депутаты ЗС обратили внимание, что необходимо поддерживать электрический транспорт, совершенствовать систему использования льгот. В проект постановления вошли предложения о предоставлении местным бюджетам субсидий на ремонт и обновление транспорта, возмещении недополученных доходов перевозчиков, проектирование и строительство транспортно узлов, развитие рынка газомоторного топлива. Все это должны стать частью комплексной государственной программы Иркутской области.

- Фактически перевозчики работают по выгодным маршрутам, а на невыгодных - нет. Поэтому наше общее пожелание – перейти на регулируемые тарифы, - прокомментировал председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.