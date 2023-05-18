Семьи, которые усыновили третьего ребенка, получат материнский капитал в Иркутской области

Сумму можно реализовать всего в нескольких направлениях. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Сейчас власти Иркутской области совершенствуют меры господдержки семей с детьми. Так, материнский капитал могут получать семьи, которые забрали из детского домам третьего или последующего ребенка. Вчера, 17 мая, закон был принят. Об этом КП-Иркутск сообщили в Правительстве региона.

- Изменения, принятые сегодня, позволят многодетным семьям, усыновившим детей, воспользоваться областным материнским (семейным) капиталом, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Размер областного маткапитала ежегодно меняется. Так, с 1 апреля 2023 года он составляет более 130 тысяч рублей. Стоит отметить, что сумму можно реализовать всего в нескольких направлениях. Первое - улучшить жилищные условия. Допустим, сделать ремонт в квартире или доме. Также можно приобрести жилье. Второе - получение образования ребенком. Третье - на социальную адаптацию и интеграцию в общество ребенка-инвалида, получения ежегодной денежной выплаты. Четвертое - организация электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения индивидуального жилого дома либо жилого дома, который размещается на садовом земельном участке.