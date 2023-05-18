20-летняя девушка получила ожоги рук на пожаре в доме на улице Бабушкина Иркутска

Всего за прошедшие сутки, 17 мая, в Иркутской области вспыхнуло 25 пожаров. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

20-летняя девушка получила ожоги рук на пожаре в Иркутске. Рано утром 17 мая в пожарную часть поступил звонок. Оказывается, горел одноэтажный трехквартирный дом на улице Бабушкина. Незамедлительно на место были отправлены три автоцистерны и 17 человек личного состава. К счастью, до их прибытия самостоятельно смогли покинуть дом шесть человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

- Возле дома пожарными была обнаружена травмированная собственница квартиры, где произошел пожар. Девушка 2003 года рождения получила ожоги рук средней степени тяжести и была госпитализирована врачами скорой медицинской помощи в городскую больницу, - сообщили в ведомстве.

В одной из комнат дома сгорели вещи на площади 5 квадратных метров. Также была полностью закопчена одна из квартир квартира. Пожар удалось потушить всего за пять минут. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Всего за прошедшие сутки, 17 мая, в Иркутской области вспыхнуло 25 пожаров. А утром 18 мая было ликвидировано еще два пожара. Как сообщают сотрудники МЧС, в большинстве случаев причиной произошедших пожаров стало неосторожное обращение с огнем.