Пора принимать меры: кто будет наказан за свалки на контейнерных площадках. Фото: Пресс-служба РТ-НЭО

Растительные и строительные отходы, неприбранная контейнерная площадка, последствия: свалки во дворах, запах и злостные посты в социальных сетях.

Чистый двор - ответственность каждого из нас!

Большинство думают, что за все, что связано с отходами отвечает региональный оператор, но это не так. Обязанности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами были определены еще в 2019 году в ФЗ №89.

Главные из них:

- За содержание контейнерной площадки (КП) отвечает её собственник (муниципалитет или управляющая компания).

- За вывоз ТКО отвечает региональный оператор (его работа начинается с момента погрузки отходов в мусоровоз).

- Региональный оператор НЕ вывозит строительные и растительные отходы. Это значит, нельзя выбрасывать строительные и растительные отходы на КП. Ответственность за их вывоз лежит на собственнике КП.

Наивно полагать, что выбросив эти отходы, они будут вывезены, а нарушитель останется безнаказанным.

- Сегодня регоператор начинает разработку проекта по установке камер видеонаблюдения на проблемных КП.

- За несоблюдение правил пользования КП нарушители будут оштрафованы.

- В месяц рассылается более 50 претензий по содержанию КП их собственникам.

Посмотреть историю вывоза ТКО с фотофиксацией за 7 дней можно через сервис «Публичная карта контейнерных площадок» (rtneo-irk.ru).

Региональный оператор напоминает о том, какие виды отходов НЕЛЬЗЯ ВЫБРАСЫВАТЬ в мусорные контейнеры.

- Отходы субботников: ветки, трава, листва и т.п.

- Строительные отходы от капитального ремонта помещений, отходы, образовавшиеся в результате перепланировки помещения.

- ЖБО (жидкие бытовые отходы) - их лучше утилизировать в канализацию.

- Крупногабаритные отходы: мебель, бытовая техника, велосипеды, другие крупные предметы. Для них существуют отдельные отсеки на КП.

Напоминаем, вывоз отходов субботника и строительных отходов не относится к услугам, оказываемым региональным оператором и не входит в тариф за вывоз ТКО, для их вывоза необходимо заключать дополнительный договор в индивидуальном порядке.

Виды ТКО определены в Федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО). Подробный перечень указан на сайте “РТ-НЭО Иркутск” в разделе “Вопрос-ответ”: rtneo-irk.ru/operator/faq.

Необходимую консультацию можно получить у специалистов «РТ-НЭО Иркутск»:

- по телефону горячей линии: 8 (3952) 43-44-11.

- по почте: contact@rtneo-irk.ru

- через виджеты на сайте: rtneo-irk.ru