Пора принимать меры: кто будет наказан за свалки на контейнерных площадках. Фото: Пресс-служба РТ-НЭО
Растительные и строительные отходы, неприбранная контейнерная площадка, последствия: свалки во дворах, запах и злостные посты в социальных сетях.
Чистый двор - ответственность каждого из нас!
Большинство думают, что за все, что связано с отходами отвечает региональный оператор, но это не так. Обязанности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами были определены еще в 2019 году в ФЗ №89.
Главные из них:
- За содержание контейнерной площадки (КП) отвечает её собственник (муниципалитет или управляющая компания).
- За вывоз ТКО отвечает региональный оператор (его работа начинается с момента погрузки отходов в мусоровоз).
- Региональный оператор НЕ вывозит строительные и растительные отходы. Это значит, нельзя выбрасывать строительные и растительные отходы на КП. Ответственность за их вывоз лежит на собственнике КП.
Наивно полагать, что выбросив эти отходы, они будут вывезены, а нарушитель останется безнаказанным.
- Сегодня регоператор начинает разработку проекта по установке камер видеонаблюдения на проблемных КП.
- За несоблюдение правил пользования КП нарушители будут оштрафованы.
- В месяц рассылается более 50 претензий по содержанию КП их собственникам.
Посмотреть историю вывоза ТКО с фотофиксацией за 7 дней можно через сервис «Публичная карта контейнерных площадок» (rtneo-irk.ru).
Региональный оператор напоминает о том, какие виды отходов НЕЛЬЗЯ ВЫБРАСЫВАТЬ в мусорные контейнеры.
- Отходы субботников: ветки, трава, листва и т.п.
- Строительные отходы от капитального ремонта помещений, отходы, образовавшиеся в результате перепланировки помещения.
- ЖБО (жидкие бытовые отходы) - их лучше утилизировать в канализацию.
- Крупногабаритные отходы: мебель, бытовая техника, велосипеды, другие крупные предметы. Для них существуют отдельные отсеки на КП.
Напоминаем, вывоз отходов субботника и строительных отходов не относится к услугам, оказываемым региональным оператором и не входит в тариф за вывоз ТКО, для их вывоза необходимо заключать дополнительный договор в индивидуальном порядке.
Виды ТКО определены в Федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО). Подробный перечень указан на сайте “РТ-НЭО Иркутск” в разделе “Вопрос-ответ”: rtneo-irk.ru/operator/faq.
Необходимую консультацию можно получить у специалистов «РТ-НЭО Иркутск»:
- по телефону горячей линии: 8 (3952) 43-44-11.
- по почте: contact@rtneo-irk.ru
- через виджеты на сайте: rtneo-irk.ru