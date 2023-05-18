Менеджер сотовой связи получил 4 года условно за продажу данных абонентов в Иркутске

Мужчина "слил" данные 28 абонентов. Фото: Александр ГЛУЗ

Перед судом в Иркутске предстал бывший специалист компании-оператора сотовой связи. 24-летний житель Маркова Иркутского района признан виновным в совершении преступлений по факту нарушения тайны телефонных переговоров или иных сообщений. Оказывается, что в прошлом году, мужчина занимал должность специалиста по продажам в компании по предоставлению услуг сотовой связи. Тогда у него был доступ к персональным данным абонентов. Так, в течение месяца сибиряк продавал детализации входящих и исходящих звонков. Также он предоставлял третьим лицам информацию об отправленных и полученных смс-сообщениях. Мужчина "слил" данные 28 людей.

- Противоправная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области при содействии службы безопасности оператора сотовой связи, - рассказывает Прокуратура ИРкутской области. - Расследование осуществлялось следователями СК. С учетом мнения государственного обвинителя суд признал молодого человека виновным в инкриминируемых ему 33 эпизодах преступной деятельности.

За нарушение тайны телефонных переговоров клиентов мужчина получил 4 года условно с испытательным сроком 3 года.