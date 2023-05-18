В Ангарске сотрудники полиции помогли жителю вернуть деньги, которые хотели украсть мошенники Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ангарске сотрудники полиции помогли местному жителю вернуть деньги, которые пытались похитить мошенники. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Иркутской области.

-В отделение полиции пришел мужчина, он рассказал, что попытался приобрести автомагнитолу через интернет. Так он и стал жертвой мошенников, - говорят в полиции.

Он выбрал модель, договорился с продавцом о цене и условиях доставки товаров. После этого мужчина оплатил покупку, вот только товар так и не дождался. Он пытался связаться с продавцом, но успехом эти попытки не увенчались. Телефонные номера были недоступны, страница с объявлением удалена с сайта.

Сотрудники полиции смогли установить личность предполагаемого продавца. В отношении подозреваемого следователи продолжают проведение процессуальных действий, направленных на дачу правовой оценки.