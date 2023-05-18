Иркутскую область посетила делегация Совета Федерации Федерального Собрания РФ Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Делегация Совета Федерации Федерального Собрания РФ во главе с председателем Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андреем Шевченко начала сегодня, 18 мая, работу в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Так, делегация отправилась осмотреть участок городской набережной от старого Ангарского моста до мемориала «Вечный огонь славы». Это Цесовская набережная, за счет которой планируется сделать непрерывное пешеходное движение от нового Академического моста до устья реки Ушаковки, - говорят в правительстве.

Как пояснил глава города Иркутска Руслан Болотов, в планах сделать современную и с необходимой инфраструктурой прогулочную зону. Он также рассказал, что ранее в порядок привели Нижнюю набережную. Здесь есть освещение с уникальным дизайном, качели, отдельная дорожка для любителей активного спорта.