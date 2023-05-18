ВТБ: выдача ипотеки на загородную недвижимость выросла на 40%

С начала 2023 года более 2,5 тысячи клиентов оформили в ВТБ жилищные кредиты на загородную недвижимость. Общий объем сделок составил свыше 16,5 млрд рублей, что почти на 40% превышает показатель за аналогичный период 2022 года. Учитывая растущий спрос в этом сегменте, ВТБ с 18 мая перезапускает кредитование ИЖС хозспособом по сниженной ставке.

Регионами-лидерами по объему выданных средств в сегменте загородной недвижимости являются Москва и область (почти 4,6 млрд рублей с начала года), Республика Татарстан (более 940 млн) и Краснодарский край (около 720 млн). Средний чек в мае составляет около 6,5 млн рублей, тогда как в январе - порядка 7 млн рублей. Таким образом, с начала года показатель сократился на 8%.

"В последние несколько лет индивидуальные дома – один из наиболее быстро растущих сегментов на рынке недвижимости. В 2023 году этот тренд продолжается, что оказывает влияние на динамику жилищного кредитования. По нашим прогнозам, к концу года объем рынка ипотеки на частное строительство увеличится почти на треть, до 180 млрд рублей. Учитывая растущий спрос, ВТБ сфокусировался на развитии кредитования в сегменте ИЖС. Ранее мы запустили ипотеку на покупку домов по договору долевого участия, распространили льготное кредитование на возведение домов с подрядчиком, а с 18 мая перезапускаем кредитование ИЖС хозспособом по сниженной ставке. В результате нашим клиентам будет доступен полный спектр программ, предоставляющих льготное финансирование на ИЖС", - прокомментировал заместитель начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Вадим Пахаленко.

Он добавил, что льготный кредит на строительство индивидуального дома хозспособом (своими силами) доступен в рамках "Льготной ипотеки для всех" ("Ипотека с господдержкой-2020").

Максимальные суммы кредита соответствуют требованиям госпрограммы и составляют до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти и до 6 млн – в остальных регионах РФ. Для оформления ипотеки требуется наличие собственных средств в размере не менее 15% от стоимости объекта, срок погашения может достигать 30 лет. Для получения кредита необходимо предоставить в банк заявление о стоимости строительства и проект возводимого объекта. Средства на приобретение земельного участка и строительство дома банк перечисляет несколькими траншами по мере завершения клиентом очередного этапа стройки.