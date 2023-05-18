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НовостиОбщество18 мая 2023 11:20

Житель Иркутска потерял 1,7 миллиона рублей при попытке купить квадроцикл

Он стал жертвой мошенников
Елена СИНИЦА
Житель Иркутска потерял 1,7 миллиона рублей при попытке купить квадроцикл

Житель Иркутска потерял 1,7 миллиона рублей при попытке купить квадроцикл

Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Иркутска хотел купить мотовездеход за 1,7 миллиона рублей, но стал жертвой мошенников. Об этом сообщает WEACOM.RU со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.

-Мужчина наткнулся на объявление афериста. Чтобы объявление было правдоподобным, мошенник отыскал в сети реального продавца квадроцикла, убедил его в том, что купит товар и попросил удалить всю информацию из объявления, - пишет издание.

Потом он выставил точно такое же объявление, но стоимость товара была ниже. После этого ему и написала жертва.

Затем злоумышленник указал адрес реального продавца, а вот реквизиты для получения денег указал свои.

При этом заявитель через посредника пообщался с продавцом, посмотрел квадроцикл — реальный вездеход продавался на Алтае. Получается, что все деньги ушли незнакомцу, сейчас его телефон отключен.