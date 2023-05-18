Житель Иркутска потерял 1,7 миллиона рублей при попытке купить квадроцикл Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Иркутска хотел купить мотовездеход за 1,7 миллиона рублей, но стал жертвой мошенников. Об этом сообщает WEACOM.RU со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.

-Мужчина наткнулся на объявление афериста. Чтобы объявление было правдоподобным, мошенник отыскал в сети реального продавца квадроцикла, убедил его в том, что купит товар и попросил удалить всю информацию из объявления, - пишет издание.

Потом он выставил точно такое же объявление, но стоимость товара была ниже. После этого ему и написала жертва.

Затем злоумышленник указал адрес реального продавца, а вот реквизиты для получения денег указал свои.

При этом заявитель через посредника пообщался с продавцом, посмотрел квадроцикл — реальный вездеход продавался на Алтае. Получается, что все деньги ушли незнакомцу, сейчас его телефон отключен.