Житель Иркутска потерял 1,7 миллиона рублей при попытке купить квадроцикл
Фото: Даниил ОПАРИН
Житель Иркутска хотел купить мотовездеход за 1,7 миллиона рублей, но стал жертвой мошенников. Об этом сообщает WEACOM.RU со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.
-Мужчина наткнулся на объявление афериста. Чтобы объявление было правдоподобным, мошенник отыскал в сети реального продавца квадроцикла, убедил его в том, что купит товар и попросил удалить всю информацию из объявления, - пишет издание.
Потом он выставил точно такое же объявление, но стоимость товара была ниже. После этого ему и написала жертва.
Затем злоумышленник указал адрес реального продавца, а вот реквизиты для получения денег указал свои.
При этом заявитель через посредника пообщался с продавцом, посмотрел квадроцикл — реальный вездеход продавался на Алтае. Получается, что все деньги ушли незнакомцу, сейчас его телефон отключен.