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НовостиОбщество18 мая 2023 13:24

В транспортной прокуратуре рассказали о причинах пожара на станции Кая в Иркутске

Один работник получил удар контактной сетью
Елена СИНИЦА
Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Заместитель Иркутского транспортного прокурора выехал на место возгорания вагона. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

-В четверг, 18 мая, на подъездных путях станции Кая Восточно-Сибирской железной дороги произошло возгорание грузового вагона с лесоматериалами, - напомнили в ведомстве.

По предварительной информации, один из работников при укреплении груза на вагоне получил удар контактной сетью. После этого и произошло возгорание. Мужчина доставлен в больницу.

Конкретные причины происшествия устанавливаются.

Сейчас на месте происшествия находится заместитель Иркутского транспортного прокурора.

Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности, говорят в пресс-службе ведомства в своих социальных сетях.