В округе депутата Думы Иркутска Светланы Кузнецовой обустраивают сквер

Сквер, который примыкает к дороге по ул. Полярной в Иркутске будет обустроен в этом году. Фото: Дума Иркутска

Сквер, который примыкает к дороге по ул. Полярной в Иркутске будет обустроен в этом году. Одновременно приведут в порядок и саму улицы - там уже начался ремонт полотна и тротуаров. Депутат Думы Иркутска Светлана Кузнецова организовала выездное совещание с представителями администрации города, комитета по управлению Ленинским округом, подрядных организаций и жителями.

- Со специалистами обговорили все детали двух проектов, - пояснила Светлана Кузнецова. - В ближайшее время начнутся работы по созданию сквера. Подрядчик приступит к вырубке старых деревьев и расчистке территории. Ремонт дороги по ул. Полярная уже начался. Вместе с жителями будем следить за ходом выполнения всех работ,

В конце апреля проводились слушания по проекту капитального ремонта дороги по ул. Полярная. Сейчас на этой территории начались работы.

– Ремонт дорог – один из основных вопросов, с которым жители обращаются в мою приемную – пояснила Светлана Кузнецова. - Каждый год стараюсь сделать максимум возможного для проведения дорожно-ремонтных работ. Хотя, когда я только начинала отстаивать интересы жителей, мне говорили о том, что в частном жилом секторе асфальт не предусмотрен. Сегодня этой проблемы не существует.