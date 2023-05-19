В 2024 году Минздрав РФ выделит деньги на строительство детской больницы в Иркутске

Новый корпус Иркутской областной детской клинической больницы появится в Приангарье. Фото: Иван МАКЕЕВ

Через год Министерство здравоохранения Российской Федерации предоставит финансирование на строительство нового корпуса Иркутской областной детской клинической больницы. Маленькие пациенты Иркутска смогут получать квалифицированную и современную медицинскую помощь. Данные работы уже включено в заявку на предоставление федеральных средств в 2024 году. Стоит отметить, что в Иркутске уже определен подрядчик, который создаст и подготовит проектно-сметную документацию на строительство новой больницы. Об этом КП-Иркутск рассказали в Правительстве Иркутской области.

– Этот проект действительно очень знаковый для Иркутской области. Когда он был представлен на Днях Иркутской области, он сразу получил поддержку и всех комитетов. Конечно, такое невозможно реализовать за год и даже за два, он будет воплощаться в жизнь поэтапно, но еще раз подтверждаю, что мы поддерживаем этот проект и со своей стороны будем содействовать его реализации, – подчеркнули власти Иркутской области.

Кроме детской больницы в регионе собираются создать филиал поликлиники Иркутской городской клинической больницы № 1 и акушерский реанимационный корпус в Братском перинатальном центре. Стоит отметить, что план на строительство данных объектов уже вошел в постановление Совета Федерации.