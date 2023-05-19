Жители пострадавшего от взрыва дома в Антипихе все еще не могут попасть в свои квартиры. Фото: ЗРТК

После взрыва в доме в забайкальском поселке Антипиха прошло уже порядка двух месяцев. Однако жители до сих пор продолжают сталкиваться с определенными проблемами. Например, некоторые не могут забрать свои вещи, ведь доступ к подъездам закрыть. Только недавно по этому вопросу состоялось собрание собственников, но только речь в результате пошла о ...телефонных мошенниках! Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

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- У меня нет времени слушать лекции. Мне трусы некогда забрать, а я буду лекции слушать о мошенниках? Мы сидим третий месяц, не можем вещи забрать, а вы лекции читаете, как школьнику, - делится один из жильцов.

Сейчас жильцам предложили подписать протокол - дать согласие на установку опор, чтобы обезопасить поврежденные взрывом конструкции. Вот только жильцы сомневаются в некоторых формулировках.

- В этом протоколе такая формулировка, что, если что-то пойдёт не так, отвечать будем мы с вами. (Там даже близко такого нет, что вы будете за это отвечать. С чего вы это взяли?) Потому что там так написано. Разрешить. Разрешить – это не согласиться, если я разрешила, значит, если пойдёт что-то не так, ответственность ляжет на меня, потому что я разрешила, - считают жильцы.