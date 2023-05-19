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НовостиОбщество19 мая 2023 6:01

Совет Федерации поддержал проект строительства межвузовского кампуса в Иркутске

Проект иркутского кампуса вошел в десятку лучших
Елена СИНИЦА
Совет Федерации поддержал проект строительства межвузовского кампуса в Иркутске

Совет Федерации поддержал проект строительства межвузовского кампуса в Иркутске

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В четверг, 18 мая, состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации в Иркутске. В частности, на нем был поднят вопрос строительства межувузовского кампуса в областной столице. Как сообщает пресс-служба правительства региона, Совет Федерации поддерживает этот проект.

- Иркутск известен как столица студенчества, образования и науки. Необходимость создания такого объекта, как межвузовский кампус, назрела давно. Подтверждаю заинтересованность в реализации этого проекта, мы вас поддерживаем, – сказал председатель комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

Проект иркутского кампуса вошел в десятку лучших. Однако финансирование не удалось получить из-за ограниченности средств. Теперь проект проходит корректировку с учетом уточнений Минобрнауки России.