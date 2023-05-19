«Ростелеком» научил иркутских пенсионеров защищаться от телефонных мошенников

«Ростелеком» в Иркутской области предупредил абонентов об угрозе телефонного мошенничества — в компании организовали обзвон 34 000 человек старше 60 лет. Речевой модуль, использованный в автоинформировании, разработали специалисты оператора совместно с сотрудниками Межмуниципального Управления МВД России «Иркутское». По данным силового ведомства, с начала года в регионе увеличилось количество этих преступлений.

«Ростелеком» призвал быть бдительными: если позвонил незнакомый человек, сообщил, что близкие люди попали в беду и предложил перевести деньги для решения проблемы — это, скорее всего, действует мошенник. В такой ситуации необходимо прекратить разговор, положить трубку и срочно связаться с родными для выяснения обстоятельств.

«К нам обращаются граждане, пострадавшие от телефонных злоумышленников. Аферисты действуют по отлаженной схеме: звонят абонентам на стационарные номера и говорят, что их родственник стал виновником ДТП. Затем срочно просят деньги, якобы для возмещения причиненного в аварии ущерба и быстрого разрешения конфликта без привлечения полиции. Как правило, люди, застигнутые врасплох таким звонком, идут на поводу у преступников и передают им денежные средства с курьером или через службу заказа такси», — сообщила сотрудник пресс-службы Межмуниципального Управления МВД России «Иркутское» Юлия Шин.

«Жертвой мошенников может стать любой человек, но именно старшее поколение наиболее уязвимо, потому что они привыкли доверять людям. Десятки тысяч пенсионеров пользуются нашей стационарной телефонной связью, и поэтому мы, как социально ориентированная компания, учим их распознавать преступные звонки, чтобы не стать жертвой обмана. Вместе с тем, оказываем помощь правоохранительным органам в профилактике и пресечении этого вида воровства», — подчеркнул директор по безопасности Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Артем Плахотин.

«Мне позвонили из “Ростелекома”, сообщили о том, что из-за грабителей можно лишиться своих денег и посоветовали не разговаривать с незнакомцами по телефону. После того как я рассказала дочери о предупреждении, она купила мне новый аппарат и настроила его так, чтобы звонки с неизвестных номеров автоматически блокировались», — рассказала пенсионерка Валентина Крухмалева.

Иркутская полиция обращается к жителям области с просьбой поговорить со своими пожилыми родственниками и близкими и рассказать им о телефонном мошенничестве.