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НовостиОбщество19 мая 2023 10:27

В Центральном районе Братска Иркутской области начали ремонтировать проезд к школе №1

На этом участке трудятся 10 человек
Елена СИНИЦА
Фото: администрация Братска

Фото: администрация Братска

Подрядные организации занимаются ремонтом проездов к учреждениям социальной сферы по распоряжению Сергея Серебренникова. Так, сейчас работы ведутся вблизи школы №1 у Центрального района. Там задействованы 10 человек и четыре единицы техники.

-Сейчас по пяти объектам прошли конкурсные процедуры. Общая стоимость контрактов - порядка 12 миллионов рублей. Еще по 10 объектов конкурсы идут, всего в этом году на ремонт проездов будет направлено порядка 30 миллионов рублей, - говорит председатель комитета ЖКХ администрации города Алексей Минченко.

Что касается школы №1, то здесь еще также расширят парковку вблизи образовательного учреждения. В целом же, здесь нужно заменить асфальтовое покрытие, сейчас подрядчик занят демонтажными работами.

Если погода будет благоприятной, то подрядчик справится за две недели.