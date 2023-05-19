В Центральном районе Братска Иркутской области начали ремонтировать проезд к школе №1

Фото: администрация Братска

Подрядные организации занимаются ремонтом проездов к учреждениям социальной сферы по распоряжению Сергея Серебренникова. Так, сейчас работы ведутся вблизи школы №1 у Центрального района. Там задействованы 10 человек и четыре единицы техники.

-Сейчас по пяти объектам прошли конкурсные процедуры. Общая стоимость контрактов - порядка 12 миллионов рублей. Еще по 10 объектов конкурсы идут, всего в этом году на ремонт проездов будет направлено порядка 30 миллионов рублей, - говорит председатель комитета ЖКХ администрации города Алексей Минченко.

Что касается школы №1, то здесь еще также расширят парковку вблизи образовательного учреждения. В целом же, здесь нужно заменить асфальтовое покрытие, сейчас подрядчик занят демонтажными работами.

Если погода будет благоприятной, то подрядчик справится за две недели.