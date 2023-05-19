В Иркутске 21 и 22 мая будут работать мобильные пункты для анонимного тестирования на ВИЧ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три мобильных пункта экспресс-тестирования будут работать в День памяти жертв СПИДа в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

-21 и 22 мая такие уличные акции проведет Иркутский областной центр, - говорят в региональном минздраве.

Так, 22 мая иркутяне могут прийти в три мобильных пункта - на площадке «Круг желаний» в 130-м квартале, на площади перед памятником Александру III, на площадке перед Московскими воротами на Нижней набережной. Эти пункты будут работать с 15.00 до 20.00.

На следующий день, 22 мая, можно прийти в пункт возле кинотеатра «Художественный» по адресу Карла Маркса, 24 с 14.00 до 18.00.

Как рассказали в областном минздраве, получить результат теста можно будет уже через 15 минут.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Шелехов добавил, что и положительный результат на ВИЧ - это не приговор, а возможность своевременно получить помощь и продолжить жить как и прежде.