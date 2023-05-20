Бойцов СВО и многодетные семьи планируют освободить от земельного налога в Братске Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Участников специальной военной операции и многодетные семьи планируют освободить от уплаты земельного налога в Братске. Вопрос по расширению льготных категорий был рассмотрен на заседании постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам 18 мая, сообщают в пресс-службе администрации города.

- Льгота будет носить заявительный характер, - говорят в мэрии. - Специалисты отметили, что налогоплательщики для получения льготы должны будут предоставить подтверждающие документы. Члены комиссии единогласно поддержали проект решения о внесении изменений в Положение о земельном налоге в городе Братске.

Однако окончательное решение будет принято на заседании Думы Братска 26 мая.

Напомним, в Иркутске подходит к завершению подготовка к открытию филиала госфонда «Защитники Отечества». Его зона ответственности – поддержка участников спецоперации. За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном будет закреплен свой социальный координатор.