Жителя Куйтуна приговорили к колонии за повторную пьяную езду Фото: Прокуратура Иркутской области

Куйтунский районный суд вынес приговор 64-летнему мужчине за повторную пьяную езду. В начале января инспекторы ДПС остановили на одной из улиц поселка Куйтун отечественный автомобиль. Медосвидетельствование показало, что водитель употреблял алкоголь. Пары спиртного в выдыхаемом им воздухе, превысили допустимую норму в 5 раз. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и регионального Главка МВД.

- В ходе составления административного материала полицейские выяснили, что в 2022 году мужчина был осужден за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в связи с чем ему назначили дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, - рассказали в ведомствах.

Полицейские завели против лихача уголовное дело. С учетом мнения прокурора ему назначили 7 месяцев в колонии-поселении. Также любителю нетрезвой езды вновь запрещено садиться за руль в течение четырех лет. Принадлежавшие осужденному «Жигули» изъяли в доход государства.