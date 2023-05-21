В город на Ангаре пришло тепло. Какой будет погода в Иркутске 21 мая 2023, рассказали синоптики Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 21 мая 2023, кажется, и в самом деле начала налаживаться. В городе сегодня воздух прогреется до +19…+21 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 21 мая 2023: прогноз синоптиков

- Погода в Иркутске 21 мая 2023 будет с переменной облачностью, осадков существенных не ждем, - говорят метеорологи. – В городе дует юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем действительно ожидаем температурные показатели в пределах +19…+21 градуса.

Атмосферное давление в областном центре, по данным Яндекса, в норме – 730 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 21 мая 2023 предполагает переменную облачность, местами прольются небольшие дожди. Порывы ветра в регионе могут достигать 14 м/с. Днем в Приангарье столбики уличных термометров покажут +18…+23. Если небо закроют облака, похолодает до +8…+13 градусов.

Синоптики также отмечают, что в Иркутской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

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