11 судоводителей за неделю наказали за нарушения на водоемах Иркутской области
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Приангарье открыта навигация на всех водоемах. Сотрудники ГИМС регулярно выявляют нарушителей на реках, озерах и водохранилищах, так за минувшую неделю привлекли к ответственности 11 судоводителей. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
- 8 судоводителей нарушили правила обеспечения безопасности пассажиров, которые находились на судне без спасательных жилетов на водоемах в Боханском, Зиминском, Тайшетском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах, на озере Байкал, - отметили в региональном министерстве чрезвычайных ситуаций. – Еще у одного управляющего судном не было допуска к управлению. Двое судоводителей нарушили правила плавания.
Стоит отметить, что навигация на всех реках Иркутской области открыта с 1 мая, с 15 мая маломерным судам можно ходить на водохранилищах и Байкале. Навигация на Ангаре продлится до 10 октября, на водохранилищах до 1 ноября, на Байкале - до 25 декабря.
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