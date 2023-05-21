Почти в 40 домах Иркутска 22 мая планово отключат свет Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Отключение света в Иркутске 22 мая 2023 запланировано в четырех городских округах. Часть зданий в Ленинском, Правобережном, Октябрьском и Свердловском районах останутся без электричества на срок от 60 минут до семи часов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутской электросетевой компании.

Отключение света в Иркутске 22 мая 2023: причины

- Отключение света в Иркутске 22 мая 2023 необходимо для проведения плановых работ на электрических сетях, - говорят специалисты. – Где-то необходимо техническое обслуживание, где-то ремонт, а где-то восстановительные работы.

Отключение света в Иркутске 22 мая 2023 проведут в домах на улицах Лермонтова, Седова, Сарафановская, Розы Люксембург, Ярославского и других (см.таблицу)

Отключение света в Иркутске 22 мая 2023: адреса

Отключение света в Иркутске 22 мая 2023: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 22 мая 2023: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 22 мая 2023: адреса. Фото: ИЭСК

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