В столовых детского сада и школы Саянска обнаружили котлеты с антибиотиком Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детском саду и школе Саянска сотрудники Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии обнаружили некачественные мясные полуфабрикаты. Пробы были отправлены на исследования в межобластную ветеринарную лабораторию. Анализ показал, что в биточках, фрикадельках и котлетах из говядины обнаружен антибиотик – энрофлоксацин.

- В целях недопущения оборота некачественной и опасной продукции, действие декларации о соответствии было приостановлено, - отмечают в ведомстве. - Управлением Россельхознадзора направлены информационные письма производителю и владельцам продукции о принятии необходимых мер для предотвращения причинения возможного вреда. Производителю выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В последующем повторные исследования не показали в мясе и продукции предприятий антибиотика. Компании позволили продолжить работу.

СПРАВКА КП

Энрофлоксацин - это антибиотик широкого спектра действия, используемый в ветеринарной медицине для лечения животных, больных определенными бактериальными инфекциями.