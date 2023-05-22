Четыре модуля строится в детских лагерях Иркутской области

Глава минсоцразвития Владимир Родионов проверил ход работ в ДОЛ «Солнышко». Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства возводит четыре модуля быстровозводимых каркасных зданий для сезонного проживания детей по поручению губернатора региона Игоря Кобзева. Два появятся на территории загородной дачи «Ромашка», по одному в детском оздоровительном лагере «Солнышко» и стационарном летнем оздоровительном лагере «Окинец». Глава минсоцразвития Владимир Родионов проверил ход работ в ДОЛ «Солнышко».

Модуль рассчитан на проживание 16 детей с инвалидностью. В нем будут спальные места, игровая, санитарные комнаты, комната для воспитателей. Монтаж планируется завершить 10-13 июня.

– Работы идут полным ходом, в том числе и по подготовке территории лагеря. Работники чистят листву, заменяют дорожки, красят детские площадки. 13 июня мы начинаем работу по оздоровлению, обновленный лагерь примет ребятишек на отдых в первую смену летнего сезона, – отметил Владимир Родионов.

В ходе эксплуатации модульного здания в течение лета министерство проведёт оценку и примет решение о целесообразности дальнейшего возведения подобных корпусов на территории этого лагеря.

В Приангарье идет подготовительная работа по организации летнего детского отдыха. Приемка лагерей межведомственными комиссиями началась с 11 мая. 1 июня в нашем регионе стартует летняя оздоровительная кампания. Свои двери откроют 738 организаций отдыха. За счет средств бюджета Иркутской области планируется оздоровление 80 тысяч детей. В этом году из областного бюджета выделено 27,7 млн рублей для 16 муниципальных оздоровительных лагерей на укрепление материально-технической базы. Областные учреждения получили 105,7 млн рублей, из которых 88 млн направят на установку модульных спальных корпусов в трех подведомственных лагерях.

Телефон горячей линии по вопросам отдыха детей и их оздоровления в Иркутской области – 8(3952) 52-75-41.