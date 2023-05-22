Традиционный спортивный праздник организовал в предместье Рабочее депутат Алексей Распутин

В предместье Рабочее прошел традиционный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья – 2023». Фото: Дума Иркутска

В предместье Рабочее в минувшие выходные прошел традиционный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья – 2023», который несколько лет подряд организует депутат Думы Иркутска Алексей Распутин. Участие в нем приняли пять семей.

– Провожу это мероприятие с 2017 года. Здорово, когда взрослые показывают хороший пример своим детям и вместе с ними принимают участие в спортивных состязаниях, – считает Алексей Распутин. - Это один из самых ярких праздников на округе, который всегда проходит не только активно, но и весело. В Рабочем живут дружные, крепкие и спортивные семьи.

Команды-семьи придумывали названия и девизы, участвовали в спортивно-развлекательных эстафетах, соревновались в танцевальном баттле. Победителей определили болельщики. Первое место досталось команде “Звезда” - семье Спиченковых. Все участники праздника получили подарки от депутата городской Думы.

– Семья Шипуновых третий год подряд участвует в этом спортивном семейном празднике, а семья Родионовых – второй. Приятно видеть на празднике уже постоянных участников наших дружеских соревнований, – отметил Алексей Распутин. – Благодарю команды, жюри, футбольный клуб «Мастер» и шоу–центр «Престиж» за участие, проведение праздника и атмосферу. Встретимся вновь через год на этом же месте.