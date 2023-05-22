Депутат Думы Иркутска Светлана Кузнецова: “Ремонт дороги по ул. Олонская будет завершен”

Ремонт дороги по улице Олонской в поселке им. Горького обсудили депутаты иркутской Думы. Фото: Дума Иркутска

Ремонт дороги по улице Олонской в поселке им. Горького обсудили на заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и охраны окружающей среды Думы Иркутска по инициативе депутата Светланы Кузнецовой.

Работы идут в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на них выделено 98,3 млн рублей. В ходе ремонта возникла проблема: после снятия дорожного покрытия на одном из участков грунт под ним оказался очень переувлажнен. Он требовал замены, не предусмотренной проектом. В результате, движение по центральной дороге затруднено, а во время дождей и вовсе может быть заблокировано.

О решении этого вопроса депутатам доложил начальник департамента дорожной деятельности и транспорта администрации г. Иркутска Сергей Яременко. Он заверил депутатов, что подрядчик продолжит работу, и все необходимые дополнительные меры для решения проблемы будут приняты.

– Мы не должны допустить, чтобы поселок Горького, в котором проживают более трех тысяч человек, был отрезан от города. Улица Олонская – центральная магистраль поселка, по ней движется не только частный транспорт, но и муниципальный пассажирский, школьный автобусы. Буду держать этот вопрос на постоянном контроле, – подчеркнула Светлана Кузнецова.