Депутаты Думы Иркутска обсудили меры поддержки учителей

На заседании профильной комиссии Думы Иркутска обсуждались меры социальной поддержки учителей. Фото: Дума Иркутска

На заседании профильной комиссии Думы Иркутска обсуждались меры социальной поддержки учителей. В настоящее время в областном центре действует шесть инструментов поддержки, которыми педагоги муниципальных образовательных организаций могут воспользоваться. Это повышающие коэффициенты к заработной плате для молодых педагогов, предоставление единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей молодым педагогам, компенсация расходов на оплату аренды жилья, предоставление жилых помещений в муниципальных общежитиях и служебных жилых помещений, социальная выплата на частичную оплату строительства жилья и выплаты молодым семьям на приобретение жилья.

Депутаты Антонина Корочкина и Виталий Матвийчук предложили расширить этот список и выплачивать молодым учителям 15 тысяч рублей на погашение ипотеки. Другие народные избранники своих коллег поддержали.

– Если молодой специалист не хочет жить в съемном жилье, то находит средства на первоначальный взнос и приобретает квартиру в ипотеку. Предлагаю сделать так, чтобы педагог мог заявить 15 тысяч рублей в качестве компенсации за кредитные обязательства. Давайте проработаем этот вопрос. Мы сегодня закладываем средства в бюджет, а их не используют. А это была бы хорошая поддержка для молодых семей и специалистов, – предложил Виталий Матвийчук.

Департамент образования администрации города взял этот вопрос в работу.