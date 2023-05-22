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НовостиОбщество22 мая 2023 10:52

Депутаты Думы Иркутска обсудили меры поддержки учителей

Предлагается выплачивать молодым специалистам 15 тысяч рублей на погашение ипотеки
Надежда ИВАНОВА
На заседании профильной комиссии Думы Иркутска обсуждались меры социальной поддержки учителей.

На заседании профильной комиссии Думы Иркутска обсуждались меры социальной поддержки учителей.

Фото: Дума Иркутска

На заседании профильной комиссии Думы Иркутска обсуждались меры социальной поддержки учителей. В настоящее время в областном центре действует шесть инструментов поддержки, которыми педагоги муниципальных образовательных организаций могут воспользоваться. Это повышающие коэффициенты к заработной плате для молодых педагогов, предоставление единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей молодым педагогам, компенсация расходов на оплату аренды жилья, предоставление жилых помещений в муниципальных общежитиях и служебных жилых помещений, социальная выплата на частичную оплату строительства жилья и выплаты молодым семьям на приобретение жилья.

Депутаты Антонина Корочкина и Виталий Матвийчук предложили расширить этот список и выплачивать молодым учителям 15 тысяч рублей на погашение ипотеки. Другие народные избранники своих коллег поддержали.

– Если молодой специалист не хочет жить в съемном жилье, то находит средства на первоначальный взнос и приобретает квартиру в ипотеку. Предлагаю сделать так, чтобы педагог мог заявить 15 тысяч рублей в качестве компенсации за кредитные обязательства. Давайте проработаем этот вопрос. Мы сегодня закладываем средства в бюджет, а их не используют. А это была бы хорошая поддержка для молодых семей и специалистов, – предложил Виталий Матвийчук.

Департамент образования администрации города взял этот вопрос в работу.