Партия «Новые люди» представила своих кандидатов в депутаты Заксобрания Иркутской области

Георгий Арапов - депутат Государственной Думы VIII созыва. Фото: Доровская Надежда

Двадцатого мая состоялся партийный съезд партии «Новые люди», на котором представили кандидатов в Законодательное Собрание Иркутской области.

Открыл собрание секретарь регионального отделения партии в Иркутской области Дмитрий Ли.

- Кандидаты, которых мы представляем на выборы в Законодательное Собрание Иркутской области в 2023 году, - лицо нашей партии в регионе. Каждый из них по-своему уникален и имеет свой взгляд на происходящее вокруг. Но всех нас объединяет одна общая цель - совершенствовать регион, в котором мы живем.

Дмитрий Ли - секретарь (он же руководитель) регионального отделения партии «Новые люди» в Иркутской области. Фото: Доровская Надежда

Каждый из кандидатов коротко рассказал о себе и о своих целях, которые собирается воплотить в Заксобрании.

Общее направление, определяющее стратегию работы партии в регионе, и принцип отбора кандидатов обозначил депутат Государственной Думы от Иркутской области Георгий Арапов.

- Это первый этап выдвижения кандидатов на выборы в Законодательное Собрание Иркутской области. Мы собрали людей со всего региона. Нашими кандидатами стали те, кто наиболее ярко проявил себя в своем районе или городе. Средний возраст - 35 лет, это новые лица в политике. Мы считаем, что ситуацию, когда депутаты работают в законодательных органах несколько созывов подряд, а жизнь людей при этом не улучшается, необходимо изменить. Наши кандидаты уже знают, что такое приносить пользу обществу, не получая для себя никаких чинов, по велению души. Партия «Новые люди» будет выдвигать своих представителей по всем одномандатным округам и трех кандидатов по партийному списку.

Георгий Арапов и Валерий Ус (кандидат в Законодательное собрание Иркутской области IV созыва). Фото: Доровская Надежда

Основные направления в программе партии «Новые люди» в Приангарье описал председатель местного отделения Александр Сафронов:

- Наш главный посыл - люди важнее. Мы знаем, какие проблемы существуют в Иркутской области. Мы все мечтаем о безопасности детей, о комфорте и в первую очередь о развитии региона. Наша программа направлена именно на это и касается предпринимательства, ЖКХ, здравоохранения, решения вопроса с безнадзорными животными, экологии, кадровой политики в сфере образования и здравоохранения, социальных мер поддержки, в том числе для участников СВО. В частности, мы считаем, что они должны получить преференции в программах по получению жилья. Очень важным считаем и развитие сферы туризма в нашем регионе. Программа обширная, амбициозная, все кандидаты молодые и заинтересованные в том, чтобы делать жизнь в нашем регионе лучше.

Несколько кандидатов рассказали о том, какой они видят свою работу в областном парламенте.

- У меня большой опыт работы в муниципальных органах власти. Свою роль я вижу в том, чтобы донести до людей, что им дает их избирательное право, чтобы избиратели сделали осознанный выбор и имели обратную связь, видели непосредственно работу своего представителя. Депутат, представляющий территорию в областном парламенте, должен слышать и видеть людей. Первоочередные свои задачи вижу в области экологии, здравоохранения и образования - это направления, в которых я наиболее компетентен, - говорит кандидат Валерий Ус.

- Я журналист по специальности и эту профессию воспринимаю, прежде всего, как возможность помогать людям. Сейчас продолжаю делать это в статусе депутата Думы муниципального образования «Усть-Ордынское». Кто как не мы, молодые, активные, инициативные люди, сможет улучшить жизнь региона?! В Законодательном собрании вижу себя в бюджетном комитете, ведь по второму образованию я финансист и считаю бюджет одним из главных документов региона. Он должен быть направлен на интересы жителей, - подчеркивает кандидат Анастасия Ковтун.

- Я предприниматель, много лет занимаюсь развитием туризма на Байкале и считаю, что наша задача - создание хороших условий для жизни на его берегах - как для местных жителей, так и для гостей региона. Основные вопросы, которые необходимо решить, касаются благоустройства поселков, зарыбления Байкала и создания туристической инфраструктуры. Для этого нужно квалифицированно взаимодействовать с федеральными структурами. Именно поэтому я и решил пойти в Законодательное Собрание Иркутской области, - рассказывает кандидат Анатолий Казакевич.