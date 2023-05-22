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НовостиОбщество22 мая 2023 12:09

Рассказываем, где произойдет отключение холодной воды в Иркутске с 8 по 10 июня 2023 года

Запланировано отключение холодной воды в Иркутске с 8 по 10 июня 2023 года
Елена СИНИЦА
Рассказываем, где произойдет отключение холодной воды в Иркутске с 8 по 10 июня 2023 года

Рассказываем, где произойдет отключение холодной воды в Иркутске с 8 по 10 июня 2023 года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Запланировано отключение холодной воды в Иркутске с 8 по 10 июня 2023 года. Оно произойдет в микрорайоне Синюшина гора, а также в микрорайоне Луговое Иркутского района с 22:00 8 июня до 14:00 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в своих социальных сетях.

Отключение холодной воды в Иркутске с 8 по 10 июня 2023 года

Отключение холодной воды в Иркутске с 8 по 10 июня 2023 года проводится, чтобы выполнить ремонтные и профилактические работы на сетях водопровода и канализации.

Так как запланировано отключение холодной воды в Иркутске с 8 по 10 июня 2023 года, власти рекомендуют подготовить запас воды, принять меры пожарной безопасности. Подвоз воды к социальным учреждениям будет осуществляться автоцистернами.

С перечнем адресов, которых коснется отключение холодной воды, вы можете ознакомиться на официальном сайте МУП «Водоканал».