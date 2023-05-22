Председатель Заксобрания Иркутской области встретился с участником СВО

За все время сборов жители Иркутской области перечислили в фонд «Все для Победы» более 95 миллионов рублей. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

В штабе Народного фронта прошла встреча председателя Законодательного Собрания Иркутской области Александра Ведерникова и участника специальной военной операции Евгения, который был мобилизован осенью 2022 года. Спикер областного парламента передал бойцу оборудование, которое предоставили члены «Штаба Z» в рамках телемарафона «Все для Победы». Мероприятие проходило в апреле этого года - организаторами выступило Законодательное собрание совместно с муниципальными думами при поддержке губернатора и Народного фронта.

Работа по сбору гуманитарной помощи в Приангарье продолжается. При координационном совете по патриотическому воспитанию при ЗакСобрании создан «Штаб Z», который активно собирает и направляет в зону проведения специальной военной операции необходимое. Прошедший телемарафон позволил собрать более 20 миллионов рублей, автомобили, технику. За все время сборов жители Иркутской области перечислили в фонд «Все для Победы» более 95 миллионов рублей.

- Очень надеюсь, что вы и наши ребята почувствовали, что дома вас любят и ждут, заботятся о вас, - сказал Александр Ведерников.