Кратковременный дождь и до +20 ожидаются в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 23 мая 2023 подарит городу небольшие осадки. В целом, в столице Приангарья сегодня будет тепло, но, увы, ветрено. Как рассказали КП-Иркутск синоптики Иркутского Гидрометцентра, во вторник в областном центре пройдет кратковременный дождь.

Погода в Иркутске 23 мая 2023: прогноз синоптиков

- Погода в Иркутске 23 мая 2023 ожидается с переменной облачностью, - дополняют метеорологи. – В городе дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Днем воздух прогреется до +18…+20 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 718 миллиметров ртутного столба, а вот влажность воздуха низкая – 39%. Что касается прогноза по региону, погоду в Иркутской области 23 мая также предполагает переменную облачность. В Приангарье прольются кратковременные дожди, прогремят грозы. Порывы ветра в районах могут достигать 15-19 м/с. Днем столбики уличных термометров по области покажут +15…+20. Если небо закроют облака, похолодает до +8…+13.

Синоптики напоминают, что в регионе 23-25 мая сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов в западных, северных и верхнеленских районах.

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