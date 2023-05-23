Экс-мэра Иркутска Дмитрия Бердникова назначили зампредседателя правительства ДНР

Фото: Официальный Телеграм-канал главы Якутии Айсена Николаева.

Врио Главы ДНР Денис Пушилин назначил бывшего заместителя мэра Мариуполя Дмитрия Бердникова заместителем председателя Правительства Республики. Соответствующий указ уже подписан и опубликован на официальном сайте главы региона.

- Назначить Бердникова Дмитрия Ивановича заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики, - сказано в тексте документа.

Напомним, Дмитрий Бердников занял пост заместителя руководителя администрации Мариуполя в ноябре 2022 года. До этого он работал в качестве первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия). Также известен как экс-мэр Иркутска. Во главе столицы Приангарье он находился с 27 марта 2017 года по 17 марта 2020 года. Чем бывший градоначальник запомнился жителям и каких результатов добился? Так, в областном центре за пять лет построили 23 детских сада и шесть школ, еще восемь образовательных учреждений капитально отремонтировали, появились пять крупных спортивных и оздоровительных комплексов, привели в порядок 3 млн кв.м. дорог, в том числе ключевые транспортные развязки, благоустроили 86 общественных пространств и 965 дворов