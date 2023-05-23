Женщины оставили троих детей без присмотра возле железнодорожных путей в Чуне

Несовершеннолетние не пострадали. Фото: ВС ЛУ МВД России на транспорте.

Трое ребят 8-9 лет развлекались без присмотра возле железнодорожных путей в Чуне. Машинист пригородного поезда из окна локомотива заметил школьников на 144 км ВСЖД. Благодаря мужчине, который вовремя позвонил в полицию, несовершеннолетние не пострадали.

- Накануне в дежурную часть полиции поступило телефонное сообщение о том, что возле железнодорожных путей играют дети, - рассказывают КП-Иркутск в сотрудники Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте. - Транспортными полицейскими установлены трое учащихся младших классов одной из школ поселка Чунский, которые находились в опасной зоне без присмотра взрослых, играя вблизи железнодорожного полотна.

Сотрудники полиции забрали детей и передали родителям. Сейчас матери ребят привлечены к административной ответственности по факту неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию. Также с женщинами уже провели профилактические беседы. Сотрудники ведомства отмечают, что мать одного из мальчиков уже привлекалась к административной ответственности по той же статьей.