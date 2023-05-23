Ветер с порывами до 19 м/с обрушится на Иркутскую область в ближайшие дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие дни на Приангарье обрушится порывистый ветер – местами до 19 м/с. Это значит, что высок риск возникновения пожаров. Так, в западных, северных и верхнеленских районах региона ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Дополнительно в расчет введена пожарная техника, дежурные караулы подразделений пожарной охраны усилены, - отмечают в ведомстве.

В целях профилактики в городах и селах могут отключать электроснабжение. Восстановят его после прохождения циклона и осмотра сетей.

В целом 24 мая в Приангарье ожидается похолодание до +12…+17 градусов днем и до -3 градусов ночью. Местами пройдет дождь с мокрым снегом.