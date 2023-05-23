Синоптики: май 2023 года в Иркутской области стал одним из самых холодных за 40 лет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вторая декада мая в Приангарье была на 2-3 градуса ниже нормы, сообщают синоптики Иркутского УГМС. 14, 18 и 19 числа столбик термометра и вовсе не поднимался выше отметок +2…+8, что является достаточно редким событием. Аномально низкая среднесуточная температура в 5-7 градусов едва не побила рекорд последних 40 лет. Такие холода наблюдались в 2019, 1993 и 1987 годах.

- Кроме температурного режима, необычным оказался и режим осадков, которые за декаду выпадали чаще обычного на 2-4 дня, - отмечают метеорологи. – Вот, и в минувшие выходные обрушилось очередное вторжение холода и влаги в тылу циклона, центр которого смещался по Монголии.

Что касается прогноза погоды на ближайшие дни – вскоре на Приангарье обрушатся порывистый ветер, похолодание и дождь со снегом. В западных, северных и верхнеленских районах региона ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.