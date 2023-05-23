Александр Ведерников заявил о необходимости программы обеспечения военных гарнизонов социальной инфраструктурой

Представители областного парламента побывали в военной части в поселке Средний Усольского района. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, вместе с депутатом областного парламента Виктором Побойкиным, мэром Усольского района Виталием Матюхой и командиром воинской части в посёлке Усолье - 7 Виталием Чувиковским встретился с военнослужащими.

- В посёлке Средний Усольского района мы посмотрели, как живут военные гарнизоны, - рассказал Александр Ведерников. - Их жители должны получать образование, медицинскую помощь в комфортных условиях, иметь возможность заниматься спортом. Обеспечить все это можно только при передаче земельных участков и объектов на баланс муниципальных образований. Здесь это сделать удалось. Сейчас необходимо провести инвентаризацию и определить, какие проблемы есть в других воинских частях.

В частности, сейчас в Среднем ремонтируется Дом офицеров, строится амбулатория. Но, как отметил депутат ЗС от территории, председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин, в Усолье-7 нет спортивных объектов, аптеки.

- Подход к решению этих задач должен быть программным, - подчеркнул Александр Ведерников. - Нужна обособленная государственная программа с собственной системой рейтингов, определяющих порядок ремонта и строительства социальных объектов. Рейтинги должны формироваться отдельно от муниципальных образований.

Письмо с предложением поручить разработать такую программу Александр Ведерников направит губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.