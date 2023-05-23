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НовостиОбщество23 мая 2023 9:57

Иркутская область вошла в проект Минздрава РФ по дистанционному наблюдению за здоровьем граждан

Участвовать в нем будут две больницы региона
Надежда ИВАНОВА
Минздрав России запускает проект по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья жителей.

Минздрав России запускает проект по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья жителей.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Минздрав России запускает проект по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья жителей. Участвовать в нем будут 8 регионов России, в том числе и Иркутская область. Губернатор региона Игорь Кобзев обсудил детали организации этого проекта с советником генерального директора Объединённой приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех») Константином Солодухиным.

– В пилотном режиме участниками проекта станут две медицинские организации – Иркутская районная больница и Иркутская городская клиническая больница № 8, – пояснил Игорь Кобзев. - Сейчас региональный минздрав ведёт подготовительную работу, прорабатываются решения по интеграции региональных информационных систем в единую платформу проекта.

В результате будет обеспечен мониторинг состояния здоровья пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями или сахарным диабетом, с использованием дистанционных высокотехнологичных устройств и сервисов. Группа пациентов получит диагностические приборы, данные с которых будут поступать на цифровую платформу, где их смогут отслеживать и анализировать врачи.

Для обеспечения сохранности персональных данных в Объединённой приборостроительной корпорации создана специальная информационная платформа. Информация на ней будет собираться в обезличенном виде и передаваться медикам, которые смогут соотнести номера устройств с данными пациентов.