Во всех районах Иркутска проводят комплексную уборку улиц Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Во всех районах Иркутска ведется комплексная уборка улиц. Везде задействована специализированная техника. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Все работы ведем круглосуточно, Примерно 200 человек задействованы в работах по содержанию дорог и прилегающих территорий, - рассказал директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Известно, что вручную очищаются тротуары, пешеходные переходы, газоны и дорожные лотки. Помимо этого, подрядчики моют остановки.

Выполняют также ремонт колодцев ливневой канализации. Продолжают покраску ограждений, скамеек и урн.

Примерно 120 человек занимаются приведением в порядок парков и скверов. Например, окрашиваются малые архитектурные формы, удаляются надписи.

Уточняется, что придомовыми территориями занимаются управляющие компании, добавили в пресс-службе администрации города.