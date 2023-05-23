В Иркутске 26 мая 2023 года в сквере имени Кирова отметят День «Зеленой линии» Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

26 мая в 12:00 в сквере имени Кирова отметят День «Зеленой линии». Жителей и гостей города ждут викторины и конкурсы. Также все желающие смогут посетить бесплатные экскурсии про достопримечательности Иркутска. Об этом рассказали в администрации города.

– День «Зеленой линии» станет отправным событием для масштабного обновления туристической инфраструктуры вдоль популярного маршрута. До конца года будут заменены объекты пешеходной навигации, в том числе стелы и таблички, - пояснила руководитель информационно-туристской службы Иркутска Анастасия Матвеева.

С помощью цифровых сенсорных панелей жители смогут узнавать ту или иную информацию о достопримечательностях. Кроме этого, например, на улице Ленина должен появиться стереоскоп с историческими изображениями и справками. А в сквере имени Кирова горожане смогут воспользоваться услугами робота-гида. Он будет стоять в летнем визит-центре.

«Зеленая линия» – один из самых популярных экскурсионных маршрутов Иркутска. Его протяженность составляет 5,5 километра. Пешая прогулка с посещением 30 основных достопримечательностей областного центра занимает около трех часов.