Более 670 тысяч человек должны пройти диспансеризацию в Иркутской области в этом году

За первый квартал 2023 года около 200 тысяч человек прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Прямой эфир, посвященный проведению диспансеризации, прошел на официальных страницах правительства Иркутской области в социальных сетях. На вопросы жителей отвечали исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Шелехов и заместитель главного врача Иркутского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Сергей Белых.

Алексей Шелехов рассказал, что за первый квартал 2023 года около 200 тысяч человек прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Всего планируется проверить более 670 тысяч человек.

О важности этого мероприятия упоминал губернатор региона Игорь Кобзев в своем Послании о положении дел в Иркутской области в 2022 году и основных направлениях областной государственной политики на 2023 год. Он поручал региональному минздраву обеспечить раннее выявление заболеваний путем проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения. В дополнение к стационарным медицинским организациям, в области работает 47 передвижных медицинских комплексов. В этом году за счет средств федерального бюджета получено еще 9.

– Пандемия обнажила и без того острые проблемы здравоохранения. В 2022 году началось поэтапное возвращение к оказанию плановой медицинской помощи. Приоритетом является развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, особенно сельскому населению и в отдаленных территориях, - сказал тогда Игорь Кобзев.

В ходе прямого эфира Алексей Шелехов отметил, что у граждан, прошедших осмотры в этом году, было выявлено 2086 случаев болезней сердечно-сосудистой системы, 1139 случаев болезней органов пищеварения, 575 случаев болезней органов дыхания, 166 случаев сахарного диабета, 89 случаев злокачественных новообразований, из которых 35 случаев – на 1-2 стадиях.

– Профилактические осмотры населения и диспансеризация − важная составляющая национального проекта «Здравоохранение». Благодаря диспансеризации можно своевременно выявить на ранней стадии признаки хронических неинфекционных заболеваний и вовремя принять терапевтические меры. Не нужно откладывать посещение медучреждения из страха узнать о какой-либо проблеме со здоровьем, ведь чем раньше начать лечение, тем эффективней оно будет, − отметил Алексей Шелехов.

Диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту жительства. С 18 до 39 лет она проводится один раз в три года, с 40 лет - ежегодно. Работающим гражданам гарантирован один день, в который он может быть освобождён от работы с сохранением заработной платы. День предоставляется на основании письменного заявления работника с дальнейшим предъявлением документа, подтверждающего прохождение медицинского обследования.