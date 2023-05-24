Как в Иркутской области отметят День российского предпринимательства

Форум «Бизнес в условиях современности» пройдет в Иркутске 26 мая. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Форум «Бизнес в условиях современности» пройдет в Иркутске 26 мая. Он приурочен к Дню российского предпринимательства. Организаторы мероприятия - Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке Правительства региона в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В работе форума запланированы 10 секций, посвященных маркетингу, туризму сельскому хозяйству, социальному предпринимательству и другим темам.

– В Иркутской области четвертый год реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», который помогает создавать условия для развития бизнеса, – отметил губернатор Игорь Кобзев. - Кроме того, в регионе действует множество мер поддержки: льготное кредитование, гарантийная поддержка, образовательные и акселерационные программы, помощь в выходе на новые рынки сбыта и многое другое. И это дает результат: количество субъектов малого и среднего бизнеса растет, а число самозанятых ежемесячно увеличивается на три тысячи человек.

Участие в форуме можно принять бесплатно при регистрации через сайт Центра «Мой бизнес», там же есть и перечень всех бизнес-мероприятий, которые пройдут на этой неделе. Так, 24 мая состоится выезд на стратегическую сессию по развитию туризма и на Совет по предпринимательству в Усолье-Сибирское, 25 мая – круглый стол «Государство поддерживает молодых в АПК», вручение наград победителям областного конкурса «Свое дело». В этот же день пройдет совет по предпринимательству в Боханском районе, встреча производителей и дизайнеров ассоциации промышленных и предметных дизайнеров.

В течение месяца в регионе проходили заседания советов по предпринимательству в муниципалитетах, образовательные мероприятия для начинающих и действующих предпринимателей, неделя молодежного предпринимательства.