Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2023 3:16

Иркутская область лидирует по эффективности социальных контрактов

Иркутская область лидирует по эффективности социальных контрактов
Надежда ИВАНОВА
Иркутская область лидирует по эффективности социальных контрактов

Иркутская область лидирует по эффективности социальных контрактов

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет Совета Федерации по социальной политике оценил работу регионов по показателю эффективности социальных контрактов, которые заключаются в целях улучшения материального положения граждан и семей с детьми. Иркутская область показала третий результат по России: доля граждан, охваченных госпомощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых увеличился по окончании срока его действия в сравнении с доходом до его заключения, в нашем регионе составляет 93 %.

– Идея заключения социального контракта заключается в том, чтобы дать возможность людям выйти из кризисной ситуации, воплощая свои проекты и развивая их. Мы видим, что востребованными направлениями являются трудоустройство и создание собственного дела. Их реализация способствует постепенному и устойчивому повышению доходов граждан, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщает министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, на 1 апреля 2023 года завершено 8 590 социальных контрактов, которые охватили 28 689 человек. По 7 895 социальным контрактам (93%) граждане увеличили доход, в том числе у 3 035 семей (31,2%) среднедушевой доход превысил прожиточный минимум.

В рамках социальных контрактов заключается договор между человеком с низкими доходами (в том числе безработным) и органом соцзащиты. Гражданам оказывается помощь в переобучении, открытии ИП или развитии личного подсобного хозяйства, выделяются средства на текущие нужды. Взамен граждане берут на себя обязательства по улучшению своего материального положения.