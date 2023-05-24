Иркутская область лидирует по эффективности социальных контрактов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет Совета Федерации по социальной политике оценил работу регионов по показателю эффективности социальных контрактов, которые заключаются в целях улучшения материального положения граждан и семей с детьми. Иркутская область показала третий результат по России: доля граждан, охваченных госпомощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых увеличился по окончании срока его действия в сравнении с доходом до его заключения, в нашем регионе составляет 93 %.

– Идея заключения социального контракта заключается в том, чтобы дать возможность людям выйти из кризисной ситуации, воплощая свои проекты и развивая их. Мы видим, что востребованными направлениями являются трудоустройство и создание собственного дела. Их реализация способствует постепенному и устойчивому повышению доходов граждан, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщает министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, на 1 апреля 2023 года завершено 8 590 социальных контрактов, которые охватили 28 689 человек. По 7 895 социальным контрактам (93%) граждане увеличили доход, в том числе у 3 035 семей (31,2%) среднедушевой доход превысил прожиточный минимум.

В рамках социальных контрактов заключается договор между человеком с низкими доходами (в том числе безработным) и органом соцзащиты. Гражданам оказывается помощь в переобучении, открытии ИП или развитии личного подсобного хозяйства, выделяются средства на текущие нужды. Взамен граждане берут на себя обязательства по улучшению своего материального положения.