«Устроил самосуд»: следователи раскрыли двойное убийство, совершенное больше 25 лет назад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приангарье суд поставил точку в деле, расследование которого началось больше 25-ти лет назад. Это произошло в мае 1997-го в городе Вихоревка Братского района. Как установили следователи СК, местный житель нагрянул в дом обидчика своей знакомой. Он узнал, что ранее тот откровенно домогался до женщины, и решился на самосуд - вооружился топором и несколько раз ударил жертву по голове. Мужчина погиб на месте.

- В момент сокрытия следов убийства в дом зашел товарищ потерпевшего. Злоумышленник решил расправиться со свидетелем и нанес ему ножевое ранение и удары топором по голове, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

После расправы мужчина решил присвоить себе деньги и ценные вещи убитого, но так ничего и не нашел. Перед уходом он раскидал по дому раскаленные угли и золу из печи. Кроме того, рассыпал по двору черный перец, чтобы служебная собака не учуяла след.

- В результате произошло возгорание дома, однако пожарные приехали в кратчайшее время и вытащили из жилища тела погибших с признаками криминальной смерти, - сообщают в региональной прокуратуре.

В те годы установить личность подозреваемого сыщикам не удалось, однако в октябре 2022 года следователи СК и сотрудники уголовного розыска подняли это дело из архива и сопоставили все улики. Было известно, что жертвы и их убийца вместе трудились на продуктовом рынке. Оперативники нашли каждого работника того периода времени и задержали преступника. На допросе тот полностью признал свою вину. Суд назначил 63-летнему жителю Вихоревки 5 лет колонии строгого режима.