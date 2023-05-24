В Усть-Илимске простились с погибшим в зоне СВО военным Никитой Иваниным

Военный из Усть-Илимска Никита Иванин погиб в зоне специальной военной операции на Украине. В родном городе с бойцом простились родные и друзья. Об этом в соцсетях рассказала мэр Анна Щекина.

- Мы разделяем боль утраты с мамой Никиты Валерьевича, Любовью Юрьевной, с его родными и близкими. От имени губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева, от администрации города, от всех жителей Усть-Илимска и от себя лично выражаю вам соболезнования, - написала градоначальница.

В этом году Никите Иванину должно было исполниться 28 лет. Мужчина родился, вырос и жил в Усть-Илимске. Здесь он получил образование. По словам близких, сибиряк отличался трудолюбием и искренностью. Среди его увлечения была резьба по дереву. Никита Валерьевич принял сильное и мужественное решение – защищать жителей ДНР и ЛНР и до самого конца был верен своему долгу.