До 0,1% замедлилась инфляция в Иркутской области в апреле Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты Иркутскстата поделились свежими данными о ценах в Приангарье. Так, по информации за апрель, инфляция замедлилась до 0,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года – до 3,4%.

Больше всего подорожала свежая зелень - на 9%, а также лимоны и груши - на 8%. Стоимость капусты белокочанной и винограда выросла на 6%, свекла, огурцы свежие обойдутся на 4-5% дороже прежнего. Лук репчатый вырос в цене на 3%, а с начала года в 1,8 раза – до 62,4 руб. за кг, это самый подорожавший продукт питания в текущем году.

Напомним, 26 мая в центре Иркутска расположат передвижные мобильные комплексы, в которых будут работать медики различных направлений. С 10:00 до 17:00 все желающие бесплатно смогут получить консультации и пройти обследования. В том числе экспресс-анализ крови на глюкозу, холестерин, ЭКГ-исследование, флюорография, УЗИ-щитовидной железы, тестирование на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты B, С, дерматоскопия пигментных образований кожи.