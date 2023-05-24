Глава СКР Бастрыкин поставил на контроль проверку из-за закрытия трамвайных линий в Ангарске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава федерального следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку из-за обращений жителей Ангарска по поводу закрытия трамвайных линий. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на группу Информационного центра СК РФ в соцсети "ВКонтакте".

-Местные жители обращали внимание на то, что на протяжении нескольких лет им навязывают коммерческие автобусы. Также разрушается соответствующая инфраструктура. Это в свою очередь причиняет ущерб бюджету и вредит интересам жителей, - говорится в сообщении следственного комитета в соцсетях.

Сейчас региональный СК РФ организовал процессуальную проверку. Глава федерального следкома поставил ход проверки на контроль. Иркутский следственный комитет должен будет подготовить отчет о проверке, добавили в пресс-службе ведомства в социальных сетях.