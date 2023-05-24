Около 250 пенсионеров Иркутского района приняли участие в фестивале скандинавской ходьбы. Фото: Александр Новиков

Фестиваль скандинавской ходьбы для людей старшего возраста прошел в поселке Молодежный 23 мая. В нем приняли участие около 250 человек из 16 муниципальных образований Иркутского района.

Приветствовали участников депутат Законодательного Собрания Иркутского района Галина Кудрявцева, глава Молодежного МО Александр Степанов и председатель Совета ветеранов Иркутского района Любовь Медведева.

Спортсмены провели разминку под руководством инструктора, преодолели дистанцию 1 км, затем приняли участие в квесте «Старинные игры наших предков».

Фото: Александр Новиков

- Я занимаюсь спортом с самого детства, закончила техникум физической культуры. Сейчас мне 64 года, уже пять лет хожу с палками, - рассказывает Людмила Вокина из Усть-Балейского МО. – Прогулки по лесу дают прилив сил и бодрости. Занятия скандинавской ходьбой не только помогают улучшить самочувствие, но и объединяют жителей.

Любовь Медведева отметила, что скандинавской ходьбой в Иркутском районе занимаются более семи с половиной тысяч жителей пожилого возраста.

- Такой результат стал возможным благодаря системной работе по созданию в поселениях групп здоровья, а также выигранным грантам районного Совета ветеранов. Например, это мероприятие мы проводим на средства областного гранта «Прощай, депрессия», - отметила она. – Иркутский район по праву считается территорией активного долголетия. В каждом поселении ведется работа групп здоровья, и сегодня мы видим результат – это тысячи спортивных пожилых людей.