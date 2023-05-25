Небольшой дождь и до +13 ожидается в Иркутске 25 мая Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Иркутске 25 мая 2023 снова прохладная и с осадками, к тому же в областном центре облачно, хоть и с прояснениями. В городе прольется небольшой дождь. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 25 мая 2023: прогноз на четверг

- В региональном центре дует северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с и порывами до 15-17 м/с, - добавляют метеорологи. – Днем температурные показатели вырастут лишь до +11…+13 градусов.

Такие температурные показатели на порядок ниже климатической нормы. Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 720 миллиметров ртутного столба, а вот влажность низкая – 47%.

Погода в Иркутской области 25 мая 2023 предполагается с переменной облачностью, местами прольются кратковременные дожди, на северо-западе региона и в верхнеленских районах умеренные, местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В некоторых районах в четверг возможны грозы и даже град. Все это будет сопровождаться сильным ветром до 15-20 м/с. Днем столбики уличных термометров в Приангарье покажут +11..+16, если небо закроют облака, похолодает до +2…+7.

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